Seine Familie und die Promi-Welt stehen unter Schock: Im Alter von nur 45 Jahren ist Schauspieler, Sänger und Reality-Star Willi Herren am 20. April tot in seiner Wohnung aufgefunden worden.



Medienberichten zufolge könnte der beliebte Star an einer Überdosis Drogen gestorben sein. Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Doch was dabei herauskommt, das wird die Öffentlichkeit vermutlich nicht erfahren. Um die Persönlichkeitsrechte des Künstlers und seiner Familie zu wahren, seien keine Veröffentlichungen zu den Todesumständen geplant, meldete die Staatsanwaltschaft Köln.