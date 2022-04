Vor einem Jahr, am 20. April 2021, schockierte die Nachricht über den plötzlichen Tod von Schauspieler Willi Herren die Öffentlichkeit. Doch wer sein Grab auf dem Kölner Friedhof Melaten besuchen möchte, findet bis heute keinen Grabstein. Was ist der Grund dafür?

Nach Streitigkeiten in der Familie übergab Witwe Jasmin Herren die Totenfürsorge an Willis Schwester Annemie und an seine Kinder Alessia und Stefano. Damit hat sie kein Anrecht, über die Gestaltung des Grabs zu entscheiden.



Wie Jasmin Herren gegenüber "Bild" bekannt gab, wäre sie bereit die Grabeinsetzung und -gestaltung finanziell zu übernehmen. Vom Bestattungsinstitut habe sie jedoch noch keine Rückmeldung erhalten. Bisher befindet sich noch ein Holzkreuz mit Willis Namen, Geburts- und Sterbedaten auf dem Grab des Schlagersängers.