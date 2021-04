Traurige Nachrichten aus Köln. Der Schauspieler und Schlagersänger Willi Herren ist tot. Das bestätigten sowohl sein Management als auch die Polizei Köln. Medienberichten zufolge soll der 45-Jährige in seiner Kölner Wohnung an einer Überdosis gestorben sein. Das hat die Polizei bislang nicht bestätigt, jedoch ein Verfahren zur Ermittlung der Todesursache eingeleitet.

In der Vergangenheit hatte das bekannte TV-Gesicht immer wieder mit Drogen- und Alkoholproblemen zu kämpfen und machte daraus keinen Hehl. Im Jahr 2008 ließ er sich bei einem Entzug von TV-Kameras begleiten. Wegen Verkehrsdelikten und Alkohol am Steuer geriet er immer wieder mit der Polizei in Konflikt.