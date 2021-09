Garson war vielen am besten aus der Serie "Sex and the City" als Carries bester Freund Stanford bekannt. Der 1964 in New Jersey geborene Schauspieler hatte seinen Durchbruch in Hollywood mit Gastauftritten in US-Sitcoms wie "Cheers" und "Familienbande". Neben "Sex and the City" spielte Garson den Betrüger Mozzie in der Crime-Serie "White Collar" oder den Kunstexperten Gerard Hirsch in "Hawaii Five-0". Zuletzt stand er für die "Sex and the City"-Neuauflage "And Just Like That" vor der Kamera. Sie soll noch dieses Jahr ausgestrahlt werden.