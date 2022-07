Egal, wie das Match zwischen Jule Niemeier und Tatjana Maria auch ausgehen mag - für eine Sensation haben die beiden Spielerinnen schon jetzt gesorgt. Zum ersten Mal in der Wimbledon-Geschichte stehen sich die letzten beiden im Turnier verbliebenen deutschen Spielerinnen in einem Duell gegenüber.



Sowohl für Niemeier als auch für Maria wäre der Einzug ins Halbfinale der bislang größte Erfolg ihrer Karriere - on top winkt der Siegerin ein Preisgeld von gut 360.000 Euro.