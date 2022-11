Am 20. November geht's los mit der FIFA WM 2022 in Katar. Und selten ist vor dem Fußballfest so viel über Moral und Haltung diskutiert worden wie in diesem Jahr. Schon vor dem Anpfiff steht fest: Die WM 2022 ist die wohl umstrittenste Weltmeisterschaft der Geschichte.



Berichte über Menschenrechtsverletzungen, Ausbeutung, Tausende Todesfälle beim Stadionbau und Korruptionsvorwürfe werfen kein gutes Licht auf das Gastgeberland Katar. Zuletzt haben schwulenfeindliche Äußerungen eines Katar-Botschafters für einen Aufschrei gesorgt: Homosexuelle hätten einen "geistigen Schaden".