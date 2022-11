Fragen nach seiner Moral muss sich dagegen Robbie Williams stellen, seit die britische "Sun" erfahren haben will, dass der Sänger zur Eröffnungsshow der Weltmeisterschaft am 20. November im Al-Bayt-Stadion spielen wird.



Seine Entscheidung, im Rahmen der umstrittenen Fussball-WM in Katar aufzutreten, hat Robbie William im Interview mit dem italienischen Magazin "il Venerdi" verteidigt: "Es wäre scheinheilig, wenn ich absagen würde", so der ehemalige Take That-Star. "Wenn wir Menschenrechtsverletzungen überall missbilligen würden, wäre das die kürzeste Tour, die die Welt je gesehen hat. Ich würde nicht mal in meiner eigenen Küche auftreten können."



Robbie Williams machte bereits klar, dass er die WM als Fußballfan auf keinen Fall verpassen möchte. Von moralischen Bedenken keine Spur.