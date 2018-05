In Berlin hat er nun das Musical besucht. Im Theater ging Wolfgang Petry voll mit und amüsierte sich köstlich. Schließlich erlag er dem Charme der eigenen Songs - mehr als 25 sind es immerhin in dem Musical, viele davon bis heute echte Gassenhauer. Wolfgang Petry stürmte auf die Bühne und sang mit. Auch wenn optisch nicht viel an den alten "Wolle" Petry erinnerte - die Mähne ist ab, Polo statt Holzfällerhemd - die Leidenschaft ist geblieben!