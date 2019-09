Steffi Seifert und Tochter Katrin Sachsberger leben heute in Ottobrunn (Am 03.09.1998 campieren Mutter und ihre Tochter in ihrem Trabant vor der bundesdeutschen Botschaft in Budapest. Sie warten wie viele tausende andere DDR-Bürger auf eine Ausreisemöglichkeit in die Bundesrepublik Deutschland. Über 10.000 Übersiedler fuhren in den ersten 24 Stunden nach der Öffnung der ungarischen Grenze am 11.9. über die Grenze von Ungarn nach Österreich. Sie wollen Freiheit - raus aus dem DDR-Staat von Honecker. Bildrechte: MDR/Dokfilm/Thomas Koppehele