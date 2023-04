Es hätte die beiden schon immer stutzig gemacht, wie ähnlich sie sich sehen, so Woody Harrelson in der "Late Show": "Man sieht Bilder von uns und meine Familie denkt, dass viele Bilder von ihm mich zeigen, und seine Familie denkt, dass viele Bilder von mir ihn zeigen." Alles nur Zufall? Und auch Matthew McConaughey erzählt im Podcast: "Unsere Familien verwechseln uns oft."

Was die ganze Angelegenheit noch pikanter macht: Woody Harrelsons Vater ist nicht irgendwer. Es handelt sich um Charles Harrelson (†68), einen verurteilten Mörder, der 1979 zu einer zweimaligen lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden war, weil er unter anderem einen Bezirksrichter in Texas ermordet haben soll. Charles Harrelson stritt die Tat ab.



Außerdem wurde immer wieder spekuliert, dass er an der Ermordung von Präsident John F. Kennedy beteiligt gewesen sein soll – was ihm allerdings nie nachgewiesen werden konnte. Der Podcast "Son of a Hitman" von Spotify Studios beschäftigt sich mit dieser Theorie.