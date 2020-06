Wunschtatort: Was macht "Wenn Fauen Austern essen" so besonders?

Nina Hagen spielte im SWF-TATORT "Tod im All" sich selbst und in einem Alptraum von Kommissarin Lena Odenthal (alias Ulrike Folkerts) eine UFO-Expertin.

Weitere Gastauftritte in dieser Folge hatten Anke Engelke, Ingolf Lück und Stefanie Tücking. Die Folge wurde am 12. Januar 1997 ausgestrahlt und sogar für den Grimme-Preis nominiert. Bildrechte: imago/United Archives