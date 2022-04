Eine späte Einsicht für einen 50-jährigen Mann, der einst die mittlere Reife absolvierte und über Jahre als Juror, Moderator und mit eigenen Shows im TV präsent war. Die Rolle desjenigen, der sich blenden und instrumentalisieren lässt, mag man ihm nicht so recht abnehmen. Und das liegt nicht zuletzt an der Begründung, die Naidoo für seinen plötzlichen Sinneswandel anführt. Den erklärt der Musiker nämlich mit dem Krieg in der Ukraine. "Die Welt scheint wie auf den Kopf gestellt und ich habe mich gefragt, wie es so weit kommen konnte." Er habe viel mit Betroffenen gesprochen - und sich kritischen Fragen zu eigenen Äußerungen stellen müssen. Dafür sei er dankbar. "Ich habe erkannt, auf welchen Irrwegen ich mich teilweise befunden habe und dass ich in den letzten Jahren viele Fehler gemacht habe." Ihm sei bewusst geworden, dass er seine Familie, Freunde und Fans mit "verstörenden Äußerungen irritiert und provoziert habe, für die ich mich entschuldigen möchte", sagt Naidoo im Video.

Was sich Sänger Xavier Naidoo in den letzten Jahren moralisch hat zuschulden kommen lassen, ist alles andere als ohne. Bei Demonstrationen sogenannter Reichsbürger trat er nicht nur musikalisch, sondern auch als Redner auf - erstmals im Jahr 2014



Einzelne Zeilen seiner Songs brachten Xavier Naidoo Rassismus-Vorwürfe ein. "Teile eures Volks nennen euch schon Hoch- beziehungsweise Volksverräter", heißt es in seinem Song "Marionetten" aus dem Jahr 2017. Ein Urteil des Landgerichts Regensburg, das der "Amadeu-Antonio-Stiftung" untersagte, Xavier Naidoo als Antisemit zu bezeichnen, wurde später vom Verfassungsgericht Karlsruhe kassiert.



Ab 2020 machte Xavier Naidoo fast nur noch mit rassistischen, rechtsextremen, antisemitischen und verschwörungstheoretischen Aussagen auf sich aufmerksam. Musikalisch war nur wenig von ihm zu hören. Er leugnete die weltweite Corona-Pandemie, ebenso den Klimawandel, gab Verschwörungsmythen aus der "QAnon"-Bewegung wieder und äußerte sich erneut antisemitisch.



Zu Themen wie der Klimakrise oder den rechtsextremen Ausschreitungen in Chemnitz brachte er via "Telegram" fragwürdige Videos in Umlauf. Sein Song "Ich mach da nicht mit", wurde aufgrund seiner verbreiteten Verschwörungsaussagen nach kurzer Zeit wieder von Streaming-Plattformen gelöscht.