Eine die weiß, was es heißt, eine Zeugin Jehovas zu sein, ist Miss Sachsen Sophie Jones. Bis zu ihrem 18. Lebensjahr war sie Mitglied in der Gemeinschaft. Dann schaffte sie den Absprung. "Die Zeugen Jehovas denken, dass die Welt, in der wir alle leben, in der Hand des Teufels ist und dass nur quasi die Zeugen Jehovas Gottes Diener sind und auch eine Chance haben, den Weltuntergang, auf den sie hinfiebern, zu überleben", beschreibt die 25-Jährige ihre Zeit im Interview mit BRISANT.