Im vergangenen Jahr ist er als strahlender Sieger aus dem ATP-Turnier im mexikanischen Acapulco hervorgegangen. In diesem Jahr muss Alexander Zverev bereits nach dem Auftakt-Spiel die Koffer packen. Dabei hatte er das in einem fast dreieinhalbstündigen Match gegen den Amerikaner Jenson Brooksby für sich entschieden - und sogar einen neuen Weltrekord aufgestellt. Was war passiert?

Einen Tag später stand Zverev erneut in Acapulco auf dem Platz. Dieses Mal in einem Doppel mit dem Brasilianer Marcelo Melo. Doch so richtig laufen wollte es für die beiden nicht. Der Sieg ging an ihre Gegner Lloyd Glasspool aus Großbritannien und den Finnen Harri Heliövaara.



Eine Niederlage, die Zvererv offensichtlich nicht verkraften konnte. Bereits während des Matches bezeichnete er den Schiedsrichter als "fucking Idiot". Nach der Niederlage schlug er mit seinem Tennisschläger gleich mehrfach gegen den Stuhl des Unparteiischen, verfehlte nur um ein Haar dessen Fuß. Die Zuschauer reagierten auf die Aggression des Olympiasiegers von Tokio mit lauten Pfiffen.