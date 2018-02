Doch nicht nur der Film-Stoff hat es in sich. Auch in der Realität erlebten die Hauptdarsteller eine Reise mit Hindernissen. Das Filmteam muss sich vor Ort gleich in drei Sprachen verständigen: Deutsch, Englisch und Thai. "Wir haben es über die letzte Woche richtig hingekriegt, dass wir jetzt eben auch anfangen, Witze miteinander zu machen", sagt Alexa Maria Surholt. "Natürlich spreche ich immer noch kein Thai, außer 'khop khun kha', zu Deutsch: 'Danke' und 'sawadee kha', zu Deutsch: 'Hallo'. Das ist wirklich sehr schwierig alles. Aber das macht so einen wahnsinnigen Spaß und ist wirklich aufregend."



Auch interessant: Vor der Kamera streiten sich Thomas Rühmann und Alexa Maria Surholt relativ häufig. Nach Drehschluss allerdings ist das offensichtlich anders. "Sie ist noch liebenswürdiger als ich es schon immer wusste", sagt Thomas Rühmann. "Wir beide kennen uns nun wirklich sehr gut", erklärt Alexa Maria Surholt. "So gut, dass wir uns manchmal auch ohne Worte verstehen. Wir genießen das hier wirklich zusammen."