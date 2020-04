Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte spricht lediglich von "kurzfristigen Lieferverzögerungen". Grund dafür ist die zunehmende Zentralisierung in der Produktion. Bestimmte Wirkstoffe werden nur an wenigen Standorten hergestellt. Gibt es an einer Produktionsstätte Probleme, wirkt sich dies direkt auf den weltweiten Medikamentenmarkt aus.

Der Wirkstoff Propofol ist das jüngste und dennoch das weltweit am häufigsten eingesetzte Narkosemittel. Es wird bei Operationen und Untersuchungen im Krankenhaus direkt in eine Vene gespritzt. Der Wirkstoff ist in Deutschland unter anderem unter dem Namen Disoprivan im Handel. Propofol entfaltet eine schlafähnliche Wirkung, schaltet also das Bewusstsein und auch die Erinnerung aus. Das Mittel hat keinerlei schmerzlindernde Wirkung. Alternativen sind beispielsweise Barbiturate, Etomidat und Ketamin.