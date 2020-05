Käufliche Liebe in Corona-Zeiten Sollte Prostitution verboten werden?

Sie gilt als das älteste Gewerbe der Welt. In Zeiten der Corona-Pandemie streng verboten, steht die Prostitution in Deutschland jetzt generell auf dem Prüfstand. In einem Brief an die Ministerpräsidenten der Länder fordern 16 Palarmentarier des Bundestags ihre Abschaffung. Eine gute Idee? Und wie kann man sie umsetzen?