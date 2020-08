Die Polizei hat auch eine unabhängig vom Protestmarsch angemeldete Kundgebung am Brandenburger Tor aufgelöst. Die Veranstalter seien nicht in der Lage gewesen, die Hygienemaßnahmen einzuhalten, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Bei der Kundgebung sollen sogar 20.000 Menschen gewesen sein.

Auch Gegenkundgebungen gab es in der Hauptstadt. Die Demonstranten versammelten sich am Pariser Platz und am Holocaust-Mahnmal. Wie die Veranstalter auf Twitter mitteilten, nahmen etwa 300 Menschen an dem Gegenprotest teil.