Umwerfen kann diesen Mann kaum etwas, so wie es aussieht. Hans-Peter Kastner steht zwischen hunderten von Kästen mit Bierflaschen, Mineralwasser und Säften - stolz, strahlend, fester Händedruck. Ein gesprächiger Mann, der einen Getränkemarkt am Stuttgarter Stadtrand hat. In einem offenen Brief, den er in seinem Laden ausgehängt hat, kündigt er der Plastik-Einwegflasche den Kampf an und will gleichzeitig seine Kunden sensibilisieren.