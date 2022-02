"Fridays for Future" und "Extinction Rebellion" sind zwei Bewegungen, die sich für ein Umdenken in der Klimapolitik stark machen. Ein Ziel, das auch die Klimaaktivisten von "Aufstand der letzten Generation" verfolgen, damit jedoch bislang für deutlich weniger Schlagzeilen gesorgt haben. Zumindest bis jetzt.



Die Initiative sieht sich ihrer Selbstdarstellung im Netz zufolge als "letzte Generation, die die unumkehrbare Vernichtung unserer Lebensgrundlagen und damit unserer Zivilisation stoppen kann".



Seit einigen Wochen blockieren die "neuen" Klimaaktivisten immer wieder Straßen, Autobahnauffahrten und Autobahnen in Berlin, Hamburg und Stuttgart. "Essen retten - Leben retten" steht auf ihren Bannern. Wer motorisiert ist, für den gibt es kein Durchkommen mehr - auch nicht für Feuerwehr, Polizei oder Krankenwagen. Wo normalerweise Autos über den Asphalt rollen, werden Lebensmittelabfälle verteilt. Und damit sie nicht allzu schnell "entfernt" werden können, kleben sich einige Protestierende an der Fahrbahn fest. Aktionen, mit denen die Initiative ihren Forderungen Nachdruck verleihen will - und bei Autofahrern für großen Unmut sorgt.



Was genau wollen die Aktivistinnen und Aktivisten mit ihrem Protest bezwecken - und was hat Lebensmittelverschwendung überhaupt mit der Klimakrise zu tun?