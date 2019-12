Essstörungen wie Magersucht, Bulimie und Essattacken, treten im Vergleich zu Depressionen eher selten auf. Etwa ein Prozent der Frauen erkranken in Deutschland während ihres Lebens an Magersucht und etwa zwei Prozent der Frauen an Bulimie. Etwa zwölfmal häufiger als Männer erkranken Frauen an Magersucht bzw. Bulimie. An Essattacken erkranken zwischen zwei bis drei Prozent der Bevölkerung. Frauen sind hiervon etwa doppelt so häufig betroffen. Essstörungen beginnen meisten in der Jugend oder im frühen Erwachsenenalter und gehen oft mit Depressionen, Angststörungen und Missbrauch von Alkohol, Drogen oder Medikamenten einher. Meist haben Essstörungen mehrere Ursachen: etwa ein übertriebenes Schönheitsideal oder sexuellen Missbrauch.