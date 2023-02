Niedrige Corona-Infektionszahlen und milde Krankheitsverläufe machen einige Maßnahmen des Infektionsschutzgesetzes nicht mehr erforderlich. Die Maskenpflicht in Bus und Bahn wurde bereits in ganz Deutschland gekippt. Nun folgt die Isolationspflicht.

In Mecklenburg-Vorpommern endete die Isolationspflicht für Corona-Infizierte am vergangenen Sonntag (12. Februar), in Berlin und Brandenburg am Montag (13. Februar). Sie waren die letzten Bundesländer, die an der verpflichtenden Isolation festgehalten hatten.



Den Anfang machten bereits im November 2022 Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. Im Dezember folgte das Saarland, Anfang Februar zogen Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen nach.