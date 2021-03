Auch wer gegen das Coronavirus geimpft ist, muss in Quarantäne, wenn sich ein Familienmitglied oder ein anderer Mitbewohner im Haushalt infiziert hat. Das hat das Verwaltungsgericht in Neustadt an der Weinstraße entschieden. Der Grund: Bisher lägen keine ausreichenden Belege dafür vor, dass Menschen mit vollständigem Impfschutz nicht infektiös erkrankten, argumentierten die Richter. Deshalb seien bisher keine Ausnahmen für Geimpfte vorgesehen.

Im konkreten Fall hatte ein Ehepaar, das eine Arztpraxis in der Vorderpfalz betreibt, gegen eine bis 18. März verordnete Quarantäne geklagt. Anfang März hatte sich die Tochter des Paares mit dem Virus angesteckt. Deshalb sollten sich auch die Eltern in den eigenen vier Wänden isolieren. Diese wehrten sich dagegen.



Ihre Argumentation vor Gericht: Das Arzt-Ehepaar war im Januar und Februar gegen das Coronavirus geimpft worden. Zudem habe sich die Tochter in Isolation begeben und lebe alleine in einer Etage des Hauses. Diverse PCR-Coronatests und Schnelltests waren bei dem Paar negativ ausgefallen. Daher sei die Verfügung zur Quarantäne rechtswidrig gewesen.