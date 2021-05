Neue Einreiseverordnung Quarantäne nach Urlaub entfällt für Geimpfte, Genesene und Getestete

Wer vollständig gegen das Coronavirus geimpft ist oder eine Coronainfektion nachweislich überstanden hat, darf ganz ohne Testnachweis nach Deutschland einreisen und ist auch von einer anschließenden Quarantänepflicht befreit. Es sei denn, der Einreisende kommt aus einem sogenannten Virusvarianten-Gebiet. Dann müssen auch Geimpfte und vollständig Genesene für 14 Tage in Quarantäne. Vorzeitig freitesten lassen kann man sich nicht.

Als geimpft gelten alle Menschen, die mit einem in der Europäischen Union zugelassenen Vakzin geimpft worden sind. Das sind aktuell die Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna, Astrazeneca und Johnson & Johnson. Vollständig geimpft ist, wer die zweite Impfdosis (plus 14 Tage Wartezeit) erhalten hat. Für den Impfstoff von Johnson & Johnson ist nur eine Impfdosis (plus 14 Tage Wartezeit) notwendig.



Als genesen gilt, wer eine Corona-Infektion durch einen mindestens 28 Tage alten positiven PCR-Test nachweisen kann, der wiederum nicht älter als ein halbes Jahr sein darf. Danach soll man den Genesen-Status durch eine einzelne Auffrischungsimpfung aufrecht erhalten können.