Nach einer sechsstündigen Fahrt ist der Sarg der Queen gestern Abend in Holyrood Palaces, der offiziellen königlichen Residenz in Schottland, angekommen. Dort bleibt er für die nächsten 24 Stunden. Währenddessen hielt Charles III. am Montagvormittag vor dem britischen Parlament seine Antrittsrede als König. Darin bedankte er sich für das Mitgefühl, das ihm aus aller Welt zuteilwurde und würdigte seine Mutter Queen Elizabeth II: Sie habe "ein Beispiel selbstlosen Pflichtbewusstseins" abgegeben. Er sei entschlossen, diesem Beispiel "mit Gottes Hilfe und Ihrem Rat treu zu folgen".

König Charles III. und Camilla nehmen in der Westminster Hall die Kondolenzanträge der Minister entgegen. Bildrechte: dpa

Anschließend flogen König Charles und seine Frau Camilla gegen 13 Uhr vom Luftwaffenstützpunkt Northolt nach Schottland, um den Sarg Queen Elizabeths in einer Prozession zur rund 1,8 Kilometer entfernten St.-Giles-Kathedrale zu geleiten.

Das Flugzeug mit König Charles und Camilla an Bord hebt ab. Bildrechte: dpa

Prinz Andrew als Einziger ohne Uniform

Hinter dem Leichenwagen schritten neben Charles auch seine Geschwister Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward. Andrew trug als Einziger keine militärische Uniform. Die Queen hatte Andrew Anfang des Jahres wegen dessen Verwicklung in den Missbrauchsskandal um den gestorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein alle militärischen Dienstgrade aberkannt.

Anschließend wird die royale Familie an einem Dankgottesdienst teilnehmen, abends ist eine Totenwache geplant.

König Charles III. kommt in Holyrood Palace an. Bildrechte: dpa

Edinburgh in Trauer

Tausende Schottinnen und Schotten hatten sich auch am Montag in Edinburghs Altstadt versammelt, um in der Hauptstadt Abschied von der verstorbenen britischen Königin Elizabeth II. zu nehmen. Währenddessen bezogen Scharfschützen strategische Orte, um für Sicherheit zu sorgen.

Zahlreiche Schotten kampieren seit Stunden in Edinburghs Altstadt, um die Prozession zur St.-Giles-Kathedrale nicht zu verpassen. Bildrechte: dpa

Blumenschmuck mit Bedeutung

Das Blumen-Gebinde, welches den Eichensarg der Queen schmückt, besteht nicht nur aus Dahlien, Phlox, Heidekraut und Kiefern-Tanne, sondern auch aus blassrosa Wicken. Diese wurden auch im Grabschmuck von Prinz Philip und der 2002 verstorbenen Queen Mum verarbeitet.

Besonders schön: Alle Pflanzen stammen von Queen Elizabeths Landsitz Balmoral und wurden von Angestellten der Königin gepflückt.

Der Blumenschmuck wurde mit Bedacht ausgewählt. Bildrechte: Getty Images

Von Edinburgh nach London

Nach dem Dankesgottesdiest und der anschließenden Totenwache wir der Sarg der Königin am Dienstagabend nach London geflogen und am Mittwoch in die Westminster Hall gebracht. Hier wird der Sarg der Queen vier Tage lang aufgebahrt. Die Öffentlichkeit kann dort bis zum 19. September 23 Stunden täglich Abschied von der verstorbenen Regentin nehmen. Nach Behördenangaben werden mehr als eine Million Menschen erwartet.

Das Staatsbegräbnis für die verstorbene britische Königin Elizabeth II. findet am 19. September statt. Um 12 Uhr ist in der Westminster Abbey in London ein Gottesdienst geplant. Die Menschen in Großbritannien erhalten einen zusätzlichen arbeitsfreien Tag.