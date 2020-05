Am Mittwoch, dem 6. Mai lag der Wert bei 0,65 - dem niedrigsten Wert seit Wochen. Am Samstagabend (9. Mai) meldete das Robert-Koch-Institut, dass die R-Zahl auf 1,1 gestiegen sei. Heißt: Ein mit dem Corona-Virus Infizierter steckt mehr als einen anderen an. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte immer davor gewarnt, dass die Zahl nicht über 1,0 liegen dürfe.