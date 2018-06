Aufgerufen hatte der Verkehrsclub VCD. Die Aktion ist an den internationalen World Naked Bicycle Ride angelehnt, der seit 2001 jedes Jahr am 9. Juni stattfindet - in diesem Jahr unter anderem in Chicago, London, Melbourne und Wien. "Wie krass Fahrradfahrer in dieser Stadt oft noch bedrängt werden, und es sind viel zu viele Tote auf den Straßen von Berlin", erklärt ein anderer Teilnehmer seine Motivation mitzufahren.



Eigentlich ist der "World Naked Bicycle Ride" eine Nackt-Radler-Demo. "Kommt wie ihr wollt - so badehosig wie ihr euch traut", hieß es in der Einladung auf Facebook. Weil die Polizei in Deutschland Demonstrationen mit Nackten nicht erlaubt, gingen die Demonstranten auf Nummer sicher.

Spärlich bekleidet haben rund 150 Radler in Berlin auf ihre Verletzlichkeit im Straßenverkehr hingewiesen. Bildrechte: dpa