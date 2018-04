Der Sonnenschein enthält Vitamin D. Doch vorsichtig, denn Sonne ist nur in Maßen gesund. Bildrechte: Colourbox.de

Vorsicht vor Nano-Verbindungen Inhaltsstoffe wie Zinkoxid und Titandioxid galten lange Zeit als gesunde Alternative zu herkömmlichen Lotionen. Sie reflektieren das UV-Licht. Zinkpasten etwa sind sehr gut für Säuglingshaut geeignet. "Die Probleme entstehen, wenn diese Partikel in sogenannten Nano-Formulierungen verarbeitet werden", erklärt Dr. Mareike Alter, Dermatologin am Uni-Klinikum Magdeburg. "Dann können die durchaus durch die Haut aufgenommen werden, sich in Organen ablagern – und dort womöglich auch zu Entzündungen führen und krebserregend werden. Das ist aber etwas, was nicht bewiesen ist." Trotzdem sollte man von diesen Nano-Formulierungen Abstand nehmen, raten Hautärzte.