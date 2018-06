Ansteckend und gefährlich Wie erkenne ich Masern und wie kann ich mich schützen?

BRISANT | 01.06.2018 | 17:15 Uhr

Folgendes Schild kann man an Kliniken in Köln derzeit häufig finden: "Haben Sie hohes Fieber, dann nehmen Sie bitte den Nebeneingang!" Der Grund ist die Masernwelle in NRW. In Köln gibt es aktuell so viele Fälle wie seit 16 Jahren nicht mehr. 79 Menschen sind erkrankt, hinzu kommen drei Verdachtsfälle. Das Problem: Masern sind hoch ansteckend! Hier erfahren Sie mehr über die Krankheit.