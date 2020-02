Umweltschutz Abfüllen im großen Stil: Rossmann und dm testen Zapfstationen

Waschmittel, Spülmittel, Duschbad und Shampoo - in unseren Haushalten türmen sich die Plastikflaschen. Jetzt bieten die Drogeriemarktkonzerne Rossmann und dm genau diese Produkte kostengünstig zum Selbstabfüllen an. Vorerst allerdings nur in einigen wenigen Filialen in Tschechien. Was bringt das - und wie kann man außerdem seinen Plastikmüll reduzieren?