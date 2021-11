Was zunächst als Experiment begann, um nach der zweiten Schwangerschaft die Babypfunde wieder loszuwerden, stieß in Güldanes Instagram-Community auf große Begeisterung. Kurzerhand wurde im Selbstverlag ein Back-Bestseller daraus.

Die Rezepte sind somit diabetikerfreundlich, zudem ballaststoffreich, eiweißreich und machen lange satt. Mit wenigen Tricks kann man alle Rezepte sogar in vegan umwandeln. Schlemmen ohne Sünde -

Ofen auf 175 Grad Celsius Ober- und Unter-Hitze vorheizen. Quark und Eier in einer Schüssel mit einem Schneebesen cremig rühren. Dinkelvollkornmehl, Haferkleie, Weizenkleie, Backpulver und Salz dazugeben und mit der Hand gut verrühren. Flohsamenschalen und lauwarmes Wasser zum Teig geben und gut untermischen.

Ofen auf 180 Grad Celsius Ober- und Unter-Hitze vorheizen. Alle Zutaten in eine Schüssel geben und mit dem Handmixer rund 2 Minuten verrühren.

Den Teig in die Vertiefungen eines Muffinblechs geben. Wer mag, kleidet diese vorher mit Papiermanschetten aus. Die Zartbitterschokolade in 12 Stücke teilen und je eines in den Teig drücken.