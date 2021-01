Zu den Folgeerkrankungen einer Adipositas gehören Typ-2-Diabetes mellitus, Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Leiden, Fettleber und Fettgewebestörungen. Entscheidend für das Risiko für die Folgeerkrankungen einer Adipositas ist die Fettverteilung am Körper. Das Erkrankungsrisiko ist größer bei einer bauchbetonten Adipositas (der sogenannte Apfeltyp). Fettpolster an Gesäß und Beinen sind weniger schädlich (Birnentyp).

Bei Untersuchungen widmen Ärzte dem Bauch- oder Taillenumfang besondere Aufmerksamkeit. Ein erhöhter Bauchumfang (bei Frauen von über 80 cm, bei Männern von über 94 cm) gilt als Risikofaktor für das Auftreten von Krankheiten, wie Koronare Herzkrankheit, Schlaganfall und Typ-2-Diabetes. Vor allem das Verhältnis von Bauchumfang (in cm) und Körpergröße (in cm) gibt Aufschluss, ob ein erhöhtes Erkrankungsrisiko vorliegt. Für Menschen unter 40 Jahre ist ein Wert über 0,5 kritisch. Im Alter von 40 bis 50 liegt die Grenze zwischen 0,5 und 0,6, bei über Fünfzigjährigen bei 0,6.

Wer an seinem krankhaften Übergewicht etwas ändern möchte, sollte sich zunächst an seinen behandelnden Arzt wenden. Der kann die Teilnahme an Programmen wie DOCWEIGHT oder M.O.B.I.L.I.S. vermitteln, die die Betroffenen von einigen Monaten bis zu mehreren Jahren begleiten.



Die Ansätze der Adipositas-Programme setzen nicht auf eine Diät, sondern auf eine komplette Ernährungsumstellung. Die ist verbunden mit regelmäßigem, dem Körpergewicht angemessenem Sport und einer Änderung der Lebensweise.



Nicht zu unterschätzen ist, dass man durch die Teilnahme an einem solchen Programm mit "Leidensgenossen" in Kontakt kommt, sich gegenseitig unterstützen und motivieren kann. In der Regel werden die Kosten für Adipositasprogramme von den Krankenkassen übernommen.



Alternativ kann man sich auch einer der zahlreichen Selbsthilfegruppen anschließen. Adressen und Ansprechpartner findet man bei der Deutschen Adipositas-Gesellschaft und auf dem Adipositas-Portal - auch für betroffene Kinder und Jugendliche.