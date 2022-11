Eingetragene Lebenspartner können hingegen ein Kind nicht gemeinsam adoptieren - dieses Recht haben nur Ehepaare. Aber in der Praxis ist dies seit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2013 ohnehin praktisch bedeutungslos. Denn in eingetragenen Lebenspartnerschaften darf der eine die Kinder des Lebenspartners adoptieren. Das nennt man "Sukzessivadoption". Beide Adoptionsvorgänge sind auch in ein und demselben Termin beim Familiengericht möglich.

In der anschließenden Phase der "Adoptionspflege" gewöhnt sich das Kind in der neuen Familie ein, immer begleitet vom Jugendamt. Ziel ist es zu prüfen, ob die Adoptiveltern in der Lage sein werden, das Kind gefühlsmäßig als ihr eigenes anzunehmen. Das ist besonders bei schon größeren (verhaltensauffälligen) Kindern, die zwischen Heim und leiblichen Eltern hin- und hergeschoben wurden, von großer Bedeutung. In der Regel dauert diese Phase 1 Jahr.