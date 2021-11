Schritt drei: Tannenzweige am Strohkranz befestigen Orden Sie einige Zweige als Ring um den Kranz herum an. Die untere Seite des Kranzes muss nicht bedeckt sein. Umwickeln Sie anschließend das untere Ende der Zweige mit Draht. Ist alles gut befestigt, geht es mit der nächsten Reihe weiter. Drapieren Sie wieder einige Zweige ringförmig um den Kranz und binden sie mit Draht fest. Dabei ist zu beachten, dass die Zweige so angeordnet werden, dass sie den Draht der vorherigen Reihe verdecken und in die gleiche Richtung zeigen wie die anderen Zweige. Bei der letzten Reihe wird es etwas knifflig: Stecken Sie die Tannenzweige unter die erste Reihe und verstecken Sie darunter auch den Draht. Bildrechte: IMAGO / STPP