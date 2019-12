Es sollte die Jungfernfahrt der "AIDA Mira" werden. Für Kreuzfahrt-Fans ein echtes Highlight. Am Abend zuvor hatte Supermodel Franziska Knuppe den neuen Ozeanriesen getauft. Einen Tag später, die Passagiere hatten bereits eingecheckt, verweigerte der Kapitän das Schiff aus dem Hafen auslaufen zu lassen. Die Außenarbeiten seien nicht abgeschlossen, die Sicherheit der Passagiere nicht gewährleistet. Die viertägige Premieren-Fahrt durch's Mittelmeer war damit gestrichen.



Es sei den beteiligten Ausbaufirmen nicht gelungen, in allen Bereichen den hohen Standard der Reederei in vollem Umfang zu gewährleisten, sagte Aida-Vize-Präsident Hansjörg Kunze gegenüber dem NDR. Das 216 Meter lange Schiff, das 1999 gebaut und zuletzt für die Costa-Reederei gefahren ist, war in den vergangenen vier Wochen im italienischen Genua umgebaut worden. Dort hätten aufgrund der schweren Unwetter nicht alle Arbeiten beendet werden können. Das soll nun im Hafen von Palma nachgteholt werden, denn bereits am 4. Dezember soll die AIDA Mira für eine Kreuzfahrt in den Süden Afrikas ablegen.



Die enttäuschten Passagiere der abgesagten Jungfernfahrt sollen derweil ihr Geld zurückerhalten und bis zum nächsten Ablegen des Ozeanriesens an Bord bleiben dürfen. Bereits im Dezember 2018 musste eine geplante Junfernfahrt der AIDA Nova ersatzlos gestrichen werden.