Nein. Etliche Labors weltweit forschen derzeit an Impfstoffen, wie es sie auch für die Grippe gibt. Die Entwicklung einer Schutzimpfung nimmt aber viel Zeit in Anspruch. Soumya Swaminathan, Chefwissenschaftlerin bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) glaubt, dass ein zertifizierter Impfstoff für den weitreichenden Einsatz wohl erst in 18 Monaten zur Verfügung steht. Die US-Arzneimittelzulassungsbehörde FDA gab nach Angaben von US-Gesundheitsminister Alex Azar grünes Licht für erste klinische Tests eines potenziellen Impfstoffs gegen das neuartige Coronavirus. Der Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten, Anthony Fauci, betonte, damit ändere sich aber nichts am bisherigen Zeitplan für einen möglichen Impfstoff. "Der ganze Prozess wird mindestens ein oder eineinhalb Jahre dauern."