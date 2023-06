Eine Alkoholallergie gibt es! Davon betroffen ist, wer auf Ethanol allergisch reagiert. Dann spricht man von einer Alkoholallergie. Darunter leiden allerdings nur sehr wenige Menschen.



In den meisten Fällen ist nicht das im Alkohol enthaltene Ethanol für allergische Reaktionen verantwortlich, sondern andere Inhaltsstoffe. Beispielsweise Histamin.



Histamin ist in vielen Lebensmitteln - unter anderem auch in Bier oder bestimmten Weinsorten - enthalten. Wer also gegen Histamin allergisch ist, zeigt auch beim Konsum von histaminhaltigen Lebensmitteln Reaktionen.



Wichtig ist die Unterscheidung zwischen einer "richtigen" Alkoholallergie und einer Unverträglichkeit. Von letzterer ist die Rede, wenn man bestimmte Stoffe in alkoholischen Getränken nicht verträgt.