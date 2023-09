In Deutschland leiden offenbar mehr Kinder unter dem Fetalen Alkoholsyndrom (FAS) als bislang angenommen. Forscher haben errechnet, dass es bei 10.000 Geburten 177 Kinder sind, die an Entwicklungsschädigungen durch Alkohol in der Schwangerschaft leiden.



Wissenschaftler vom Münchner Institut für Therapieforschung (IFT) sind sich sicher, dass die Zahlen für Deutschland bisher unterschätzt wurden.