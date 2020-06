Aber eine massive Angst vor dem Zahnarzt nennt man "Dentalphobie" und hat sie meist ihren Ursprung in der Kindheit. Schmerzen bei der Behandlung, negative Beschreibungen, die Eltern bewusst oder unbewusst an die Kinder weitergeben oder ein rüpeliger Zahnarzt, der nicht genug auf die kleinen Patienten eingeht - all das kann in einer massiven Angst münden. Bis in die späten 1980er-Jahre haben Kinder bei Zahnbehandlungen keine Narkose erhalten. Im schlimmsten Fall gehen Patienten jahrzehntelang nicht mehr zum Zahnarzt, mit gravierenden Folgen für die eigenen Zähne.