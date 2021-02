AHA + C + L lautet die aktuelle Formel, um sich und andere vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen. Werden die Schulen jetzt wieder geöffnet, treibt insbesondere das L, wie Lüften, den Eltern die Sorgenfalten auf die Stirn. Denn alle zwanzig Minuten für fünf Minuten stoß- oder am besten querzulüften, treibt das Erkältungsrisiko in die Höhe.

Luftfilter könnten zumindest bedingt Abhilfe schaffen. Allerdings sind die dafür geeigneten Geräte nicht nur in der Anschaffung kostenintensiv. Zusätzlich ist eine Wartung und Reinigung notwendig, zu der sich nicht alle Schulen in der Lage sehen. Außerdem muss ein Luftfilter an der richtigen Stelle im Raum platziert werden, damit er wirklich etwas bringt.



Und: Regelmäßiges Stoßlüften ist dennoch notwendig. Ansonsten steigt der CO2-Gehalt in der Raumluft zu stark an - und die Schüler schlafen ein.