Food Waste Apps gegen Lebensmittelverschwendung - welche gibt es?

Die App "Too Good To Go" vernetzt Restaurants, Bäckereien und Supermärkte mit Verbrauchern, die übrig gebliebene Lebensmittel vor der Mülltonne retten möchten. Im Gegenzug werden die Gerichte und Produkte zu einem wesentlich geringeren Preis abgegeben.



Auch hier gibt es eine Karte mit allen Einträgen, dazu die Möglichkeit, zu reservieren. Neben dem Preis gibt es meist ein verbindliches Zeitfenster für die Abholung.



Ähnlich funktioniert der "ResQ Club", der Kunden mit 50 Prozent Ersparnis, keinen Wartezeiten und einer Bezahlung per App lockt. Allerdings ist "ResQ Club" in Deutschland bislang nur in Berlin aktiv.