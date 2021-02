Mit Rezepten Arthrose durch die richtige Ernährung lindern

Möchte man durch Ernährung einen positiven Einfluss auf die Entwicklung einer Arthrose nehmen, sollte man zunächst seine Kalorien-Zufuhr und tierische Produkte reduzieren. Stattdessen sollten viel Gemüse und gesunde Pflanzenöle aud dem Speiseplan stehen. Insbesondere Intervallfasten hilft dabei, das eigene Körpergewicht reduzieren.



Entzündungen hemmen

Die vor allem in Leinöl und Walnussöl enthaltenen Omega-3-Fettsäuren unterstützen den Organismus dabei, Entzündungen zu bekämpfen.



Sekundäre Pflanzenstoffe, die Entzündungen hemmen, sind in vielen Obst- und Gemüsesorten und Kräutern enthalten. Linderung versprechen Nahrungsmittel wie Brokkoli (Senföle), Spinat (Flavonoide), Knoblauch (Allicin), Blaubeeren (Anthocynidin) und Orangen (Karotinoide).



Knorpel stärken

Knorpelstabilisierende Wirkung hat das Silizium in Kieselsäure. Letztere ist in Hafer, Naturreis, Gerste, Hirse und Topinambur reichlich enthalten. Außerdem in Kräutertees wie Schachtelhalm oder Brennnessel.



Für die Gelenkknorpel ist außerdem eine ausreichende Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen wichtig: Das in Äpfeln enthaltene Vitamin B6 wird für die Herstellung des Knorpelbaustoffs Glukosamin benötigt. Die Vitamine C und E im Spinat und das Selen im Brokkoli schützen vor freien Radikalen.