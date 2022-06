Sie wachsen in Wasserreservoirs in Kleingartenanlagen, in alten Autoreifen, auf Friedhöfen und auch im Gartenteich heran: Stechmücken. Weltweit gibt es etwa 3.500 Arten, hierzulande rund 50. Meist werden die Insekten vor allem als lästig empfunden. Wegen der von ihnen übertragenen Krankheiten gelten sie aber auch als gefährlichste Tiere der Welt.

Gefährliche Krankheitsüberträger: Wie bedrohlich sind Stechmücken weltweit?

Schon lange sind Stechmücken als Überträger potenziell tödlicher Krankheiten bekannt. Experten zufolge sterben jährlich rund 750.000 Menschen weltweit an Infektionen, die durch Mücken übertragen werden.



Die Insekten sind nicht selbst mit den gefährlichen Erregern infiziert. Sie nehmen diese während des Blutsaugens bei infizierten Tieren oder Menschen auf und geben sie weiter.

Breitet sich in Deutschland und Europa aus: die Asiatische Tigermücke

Vor allem sogenannte Tigermücken haben einen sehr erfolgreichen Zug gen Norden angetreten. In Italien gibt es sie überall, auch in Frankreich, Griechenland und Teilen Deutschlands breiten sich die weiß gestreiften Tiere aus. Wie gefährlich sind solche zugewanderten Mückenarten?



Schon ihr Name klingt bedrohlich: Asiatische Tigermücke. Vor mehr als zehn Jahren wurden die ersten Exemplare der tropischen Stechmücke in Deutschland nachgewiesen. Der Kampf gegen eine unkontrollierte Verbreitung dürfte künftig zur Daueraufgabe werden.

Eine weibliche Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus). Bildrechte: dpa

Chikungunya, Dengue oder Malaria: Verbreitung tropischer Krankheiten bald auch in Deutschland?

Werden mit der Tigermücke nun auch in Deutschland tropische Krankheiten Einzug halten? Für den Dengue-Erreger heißt es vom RKI, dass in Deutschland zwar regional zumindest theoretisch für dessen Verbreitung geeignete Mücken gefunden wurden, die hiesigen klimatischen Bedingungen seien jedoch für Übertragungen bisher wenig geeignet.



Nur bei Temperaturen, die bei uns selbst im Sommer eher selten erreicht werden, vermehren sich solche tropischen Viren wirklich gut. Als Hotspots für mögliche Ausbrüche von Zika, Dengue und Chikungunya gelten eher Italien, Südfrankreich und Griechenland.



Das Chikungunya-Virus ist Experten zufolge wahrscheinlich das gefährlichste für Deutschland, weil es sich auch bei gemäßigten Temperaturen gut in den Mücken vermehren kann. Der Erreger verursacht langanhaltende Gelenkbeschwerden etwa in der Hand, die oft als rheumatische Erkrankung verkannt werden.

Gefährliche Infektionen durch Mückenstiche - wie hoch ist das Risiko in Deutschland?