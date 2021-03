Zu einer Thrombose kann es in fast jeder Ader des Körpers kommen: Sowohl in Arterien, die sauerstoffreiches Blut vom Herz in den Körper transportieren, als auch in Venen, die das sauerstoffarme Blut zurück zum Herz befördern.



Bildet sich das Gerinnsel in einer Schlagader bzw. Arterie, spricht man von einer arteriellen Thrombose. Sie ist häufig der Grund für einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall oder einen Beinarterienverschluss.



Auch in Venen können Thrombosen entstehen. Venenthrombosen können in verschiedenen Körperregionen auftreten. In den Beinen oder auch - deutlich seltener - in den Venen des Gehirns. Eine Form davon ist die äußerst seltene Sinusvenen-Thrombose, wegen der die Impfung mit dem Astrazeneca-Impfstoff vorerst gestoppt worden ist.