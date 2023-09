Eine atemberaubende Aussicht gibt es in diesem Hotel nicht, dennoch ist es ein absoluter Hingucker: Das Deep Sleep Hotel befindet sich ganze 419 Meter unter der Erde, in einer stillgelegten Schiefermine in der walisischen Region Snowdonia. Übernachtungen gibt es einmal pro Woche, immer von Samstag auf Sonntag. Und die Gäste müssen Abenteuerlust mitbringen! Bevor sie sich in die kleinen Kabinen kuscheln können, müssen sie 45 Minuten auf den Berg wandern, um dann in die Tiefe zu steigen. Der Weg verspricht "Bergmannstreppen, verfallene Brücken und Klettersteige, die es zu überwinden gilt" - ein echtes Abenteuer!

So gemütlich kann ein Hotelzimmer unter der Erde sein. Bildrechte: Go Below Underground Adventures

Von ganz unten geht es hoch hinaus! Wer hier übernachten will, sollte schwindelfrei sein. Denn die Skylodge Adventure Suites hängen wie ein Vogelnest in den Bergen über der Stadt Cuzco in Peru. Die Schlafkabinen sind komplett aus Glas und geben einen atemberaubenden Blick über das Urubamba-Tal, das Heilige Tal der Inka, frei.



In der Lodge gibt es auch ein Restaurant und mehrere Whirlpools zum entspannen. Wer es etwas aufregender mag, kann an einer Zipline über die Felsen klettern oder Ausflüge zur Inkastadt Machu Picchu machen. Über eine Kletterstiege kommt man überhaupt erst zur Schlafkapsel, Übernachtungsgäste der drei Kabinen (in denen gibt es übrigens auch ein eigenes Bad und einen kleinen Essbereich!) müssen also auch ein wenig Mut mitbringen - und das nötige Kleingeld. Die Lodges kosten mit An- und Abreise pro Nacht zwischen 370 und 400 Euro.