Ebenso wie in Deutschland, wird auch in Australien der Brandschutz überwiegend durch freiwillige Feuerwehren gewährleistet. Viele Spendenappelle, die weltweit kursieren, begünstigen deshalb einzelne lokale Feuerwehrstrukturen. Das DZI empfiehlt, Spenden aus Deutschland an die beiden zentralen Feuerwehrverbände der am meisten betroffenen Bundesstaaten zu richten, New South Wales und Victoria.