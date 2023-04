Die Autismusrate in der Bevölkerung nimmt zu – die Zahl der diagnostizierten Fälle steigt seit Jahren deutlich an. Eine neue Studie der New Jersey Medical School, die im Fachblatt "Pediatrics" erschienen ist, verdeutlicht, wie stark der Anstieg wirklich ist: Zwischen den Jahren 2000 und 2016 sind die Fälle von Autismus-Spektrum-Störungen in und um New York um bis zu 500 Prozent angestiegen.

Autismus: Immer bessere Diagnostik

Warum die Diagnosen so rasant zunehmen, wird in der Studie nicht geklärt. Über die Gründe wird allerdings seit Jahren in der Wissenschaft diskutiert. In erster Linie dürften allerdings verbesserte Diagnoseverfahren für die steigenden Zahlen verantwortlich sein. Außerdem wird Autismus mittlerweile klarer definiert, es gibt viel mehr Diagnosekriterien als noch vor ein paar Jahren. Es wird zwischen verschiedenen Schweregraden und individuellen Ausprägungen unterschieden. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass viel mehr Menschen darunterfallen.



Schon längst gilt das Klischee des etwas wunderlichen, aber hochintelligenten Wunderkindes und Einzelgängers als widerlegt – und das ist gut so. Dennoch ist nach wie vor viel zu wenig über die neurologische Entwicklungsstörung bekannt. BRISANT klärt die wichtigsten Fragen.

Wahrscheinlich gab es vor 20 Jahren bereits ähnlich viele Autismus-Fälle wie heute. Allerdings ist die Diagnose heute besser und präziser. Bildrechte: Colourbox.de

Autismus ist eine tiefgreifende neurologische Entwicklungsstörung, die meist angeboren ist. Autismus tritt in der Regel vor dem dritten Lebensjahr auf. Betroffene Kinder können komplexe Informationen nur schwer verarbeiten, was oftmals zu Einschränkungen im sozialen Leben führen kann. Autismus-Symptome und erste Anzeichen können sich schon in der frühen Kindheit zeigen.



Die Störung hält ein Leben lang an, sie kann nicht geheilt werden. Es gibt jedoch Therapien und Hilfsangebote, die Betroffenen helfen können.

Autismus ist eine Spektrum-Störung. Das bedeutet, dass Betroffene viele unterschiedliche und verschieden starke Symptome aufweisen können.



Lange wurde Autismus in klare Subtypen unterteilt. Inzwischen nimmt die Medizin allerdings Abstand von einer klaren Abgrenzung der Untergruppen und geht von fließenden Übergängen aus. Deshalb wird in Fachkreisen mittlerweile nicht mehr von "Autismus", sondern von einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) gesprochen.



Folgende Subtypen gibt es:



Frühkindlicher Autismus oder Kanner-Syndrom: Diese Form beginnt sehr früh, sie tritt noch vor dem dritten Lebensjahr auf. Eine eindeutige Diagnose ist meist ab 18 Monaten möglich. Das Kanner-Syndrom geht oftmals mit Sprachentwicklungsstörungen oder auch einer geistigen Behinderung einher.

Diese Form beginnt sehr früh, sie tritt noch vor dem dritten Lebensjahr auf. Eine eindeutige Diagnose ist meist ab 18 Monaten möglich. Das Kanner-Syndrom geht oftmals mit Sprachentwicklungsstörungen oder auch einer geistigen Behinderung einher. Atypischer Autismus: Der Atypische Autismus wird meist mit dem frühkindlichen Autismus in Zusammenhang gebracht, vereinzelt aber auch mit dem Asperger-Syndrom. Diese Autismus-Form ist dem frühkindlichem Autismus sehr ähnlich, jedoch werden nicht alle Diagnosekriterien erfüllt. Außerdem treten Auffälligkeiten erst nach dem dritten Lebensjahr in Erscheinung.

Der Atypische Autismus wird meist mit dem frühkindlichen Autismus in Zusammenhang gebracht, vereinzelt aber auch mit dem Asperger-Syndrom. Diese Autismus-Form ist dem frühkindlichem Autismus sehr ähnlich, jedoch werden nicht alle Diagnosekriterien erfüllt. Außerdem treten Auffälligkeiten erst nach dem dritten Lebensjahr in Erscheinung. Asperger Syndrom: Das Asperger-Syndrom kennzeichnet sich durch einen späteren Beginn – etwa ab dem dritten Lebensjahr – und verläuft in den meisten Fällen ohne Sprachentwicklungsstörungen. Asperger-Autisten weisen in der Regel eine normale bis hohe Intelligenz auf und haben gute sprachliche Fähigkeiten. Betroffene Kinder und Jugendliche erleben Sinnesreize sehr intensiv, haben oftmals spezielle Interessen und eine Abneigung gegenüber Veränderungen. Bekannte Betroffene: Klima Aktivistin Greta Thunberg oder "Britain's-Got-Talent"-Gewinnerin Susan Boyle. Es wird vermutet, dass auch Albert Einstein, Wolfgang Amadeus Mozart und Michael Jackson Asperger Autisten gewesen sind.

Das Asperger-Syndrom kennzeichnet sich durch einen späteren Beginn – etwa ab dem dritten Lebensjahr – und verläuft in den meisten Fällen ohne Sprachentwicklungsstörungen. Asperger-Autisten weisen in der Regel eine normale bis hohe Intelligenz auf und haben gute sprachliche Fähigkeiten. Betroffene Kinder und Jugendliche erleben Sinnesreize sehr intensiv, haben oftmals spezielle Interessen und eine Abneigung gegenüber Veränderungen. Bekannte Betroffene: Klima Aktivistin Greta Thunberg oder "Britain's-Got-Talent"-Gewinnerin Susan Boyle. Es wird vermutet, dass auch Albert Einstein, Wolfgang Amadeus Mozart und Michael Jackson Asperger Autisten gewesen sind. Das Rett-Syndrom und die desintegrative Störung im Kindesalter sind zwei sehr seltene Formen von Autismus und tiefgreifende Entwicklungsstörungen. Bei beiden kommt es nach einer anfänglichen normalen Entwicklung zum Verlust bereits erworbener Fähigkeiten.

Greta Thunberg leidet am Asperger Syndrom – die Diagnose erhielt sie mit zwölf Jahren. Bildrechte: IMAGO / TT

Zahlen über die Häufigkeit von Autismus in Deutschland liegen nicht vor. Derzeit wird allerdings laut dem Umweltbundesamt eine weltweite Prävalenz von 0,6 – 1 Prozent angenommen. Bei Jungen tritt Autismus viermal häufiger auf als bei Mädchen.



Eine großangelegte Analyse in den USA ergab sogar eine Häufigkeit in der Altersgruppe 3-17 Jahre von 2,24 Prozent.

Die genauen Ursachen für Autismus sind noch nicht gänzlich erforscht. Allerdings wird davon ausgegangen, dass eine Autismus-Spektrum-Störung überwiegend genetisch bedingt ist – laut der Max-Planck-Gesellschaft reicht dafür in einigen Fällen sogar die Mutation eines einzigen Gens. Die Forschung hat bereits über hundert Gene identifiziert, die an der Ausprägung einer ASS beteiligt sind.

ASS ist hochkomplex – so auch die möglichen Anzeichen der Entwicklungsstörung. Es gibt keine genauen Symptome, was die Diagnose viele Jahre sehr schwer machte. Betroffene können viele unterschiedliche und verschieden starke Symptome aufweisen.



Ein Beispiel: Eine Person mit Autismus kann sich gut sprachlich ausdrücken. Eine andere Person spricht womöglich wenig bis gar nicht.



Dennoch sind einige Anzeichen und Verhaltensweisen recht häufig bei Betroffenen anzutreffen und sollten ernstgenommen werden:



Mögliche Anzeichen eines frühkindlichen Autismus im Säuglingsalter:



Ablehnung der Brust

Probleme beim Zufüttern

ausgeprägte Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus

Ab Ende des ersten Lebensjahres:



Betroffenen Kinder verwenden in der Interaktion mit anderen Kindern kaum oder gar keinen Blickkontakt, Mimik, Körperhaltung und Gestik.

Oft mangelt es an Interesse an anderen Kindern.

Soziale und emotionale Signale können oftmals nicht richtig gelesen werden.

Beeinträchtigungen in der Kommunikation: Die Sprachentwicklung kann verzögert, die Sprachmelodie verändert sein (sie wirkt abgehackt und monoton). Manchmal entwickeln Kinder eine eigene Sprache.

Zwanghaftes Verhalten und strenge Rituale: Betroffene Kinder und Jugendliche mögen Routinen, zeigen häufig sich wiederholende Verhaltensweisen oder interessieren sich für Nischenthemen.

Betroffene verarbeiten Sinneseindrücke anders und intensiver: Sie sind sensibler und reagieren oftmals überempfindlich auf Lärm, Gerüche oder Licht.

Betroffene Kinder reagieren auf manche Sinneseindrücke sehr empfindlich. Wutanfälle oder Panikattacken sind keine Seltenheit. Bildrechte: Colourbox.de

Für die Diagnose der ASS finden in der Regel standardisierte Interviews und Beobachtungen durch geschulte Diagnostiker statt. Hierbei werden oft auch Videoaufnahmen aus dem Alltag zurandegezogen. Auch Hospitationen in Schule und Kindergarten sind nicht unüblich.