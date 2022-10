Winterreifen drauf

Bei glatten und schneebedeckten Straßen gilt in Deutschland die Winterreifenpflicht. Einen Stichtag für den Wechsel gibt es trotzdem nicht. Automobilverbände empfehlen als Orientierung die so genannte "O-bis-O-Regel": Von Oktober bis Ostern sollte mit Winterreifen gefahren werden. Die bieten nicht nur bei niedrigen Außentemperaturen mehr Fahrsicherheit, sondern haben auch bei Laub und Lehm einen guten Grip.



Licht prüfen lassen

Gut sehen und gesehen werden ist für Autofahrer gerade in der dunkleren Jahreszeit wichtig. Viele Werkstätten bieten dafür kostenlose Licht-Checks an. Dabei wird geprüft, ob alle Leuchten am Auto funktionieren und eine Fahrbahn ausreichend ausleuchten können.