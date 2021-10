WICHTIG: Avocados niemals in der Hand, sondern immer auf einem Brettchen schneiden!

WICHTIG: Avocados niemals in der Hand, sondern immer auf einem Brettchen schneiden! Bildrechte: dpa

Legen Sie die Avocado auf ein Brettchen und fixieren Sie die Frucht entweder auf einer Seite des Messers mit zwei Fingern - oder setzen Sie das Messer seitlich an und halten Sie die Avocado von oben mit der flachen Hand fest. Dann mit dem Messer die Frucht rundum (bis zum Kern) einschneiden.

Ein scharfes Messer in den Avocado-Kern schlagen. ABER: Dabei sollte man die Avocado NICHT in der Hand halten. Bildrechte: dpa

Nun kommt es zum schwierigsten Teil - bei dem es noch einmal Verletzungen zu vermeiden gilt: die Entfernung des Kerns. Dafür die Avocado-Hälfte wieder auf eine Fläche oder ein Brettchen legen (nicht mit der Hand fixieren!) und ein Messer kräftig in den Kern schlagen. Steckt das Messer fest, kann man den Kern problemlos damit herausdrehen. Wem das zu gefährlich ist, kann den Kern auch mit einem Löffel vorsichtig aus der Avocado-Hälfte hebeln.

Die Mango auf ein Küchenbrett legen, längs auf beiden Seiten das Fruchtfleisch vom Kern schneiden. Die Schale unbedingt dran lassen! Im Anschluss auch das restliche Fleisch, welches sich noch seitlich am Kern befindet, samt Schale herunterschneiden.

Auf der Seite der Schnittkante in alle Hälften ein Rautenmuster ritzen - möglichst ohne die Schale durchzuschneiden. Dann die Mangohälfte einfach "auf links" drehen und schon kann das süße Fruchtfleisch in Form kleiner Würfel abgestochen werden.

Anschließend Schnitte in die Trennlinien der einzelnen Frucht-Segmente setzen und jeweils bis zur Fruchtunterseite durchziehen. Anschließend kann der Granatapfel vorsichtig geöffnet werden. Den weißen Strunk in der Mitte der Frucht mit den Fingern entfernen. Dann brauchen Sie nur noch die Fruchtkammern mit einem kleinen Löffel herausnehmen, um an die Granatapfelkerne zu kommen.