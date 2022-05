Mindestens 299 Menschen sind im vergangenen Jahr in Deutschland ertrunken. Das sind zwar 79 Todesfälle weniger als noch im Jahr 2020 - und der niedrigste Stand seit dem Jahr 2000 - dennoch hätte so mancher Tod verhindert werden können. Nicht in der Statistik der DLRG enthalten sind die rund 180 Opfer der Hochwasser-Katastrophe im vergangenen Jahr.



Rund 85 Prozent der erfassten tödlichen Unglücke ereigneten sich 2021 in Binnengewässern. Mit 131 Todesfällen waren in Seen und Teichen die meisten Opfer zu beklagen. In Flüssen verloren 95 Menschen ihr Leben. Ein Grund dafür: Nur wenige dieser Gewässer werden von Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmern bewacht. An überwachten Badestellen und in Schwimmbädern ist es zu deutlich weniger Vorfällen gekommen.